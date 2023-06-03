Bordeaux - Rodez maçında şok olay! Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Fransa Ligue 2'de Bordeaux ile Rodez karşı karşıya geldi.

Hem Ligue 1'e çıkma hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın 22. dakikasında Rodez'li futbolcu Lucas Buades, attığı golle takımını öne geçirdi.

Buades, gol sonrası sevinç yaşarken bir taraftarın saldırısında uğradı. Fransız futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenilirken, maçın hakemi Nicolas Rainville yaşanan olayın ardından maçı tatil etti.

Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.