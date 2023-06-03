Haberler Futbol Bordeaux - Rodez maçında şok olay! Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Bordeaux - Rodez maçında şok olay! Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Ligue 2'de Bordeaux ile Rodez arasında oynanan karşılaşmada konuk takım oyuncusu Lucas Buades, attığı golün ardından bir taraftarın saldırısınıa uğradı. Buades'in beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenilirken, mücadele yarıda kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 13:08
Bordeaux - Rodez maçında şok olay! Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Fransa Ligue 2'de Bordeaux ile Rodez karşı karşıya geldi.

Hem Ligue 1'e çıkma hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın 22. dakikasında Rodez'li futbolcu Lucas Buades, attığı golle takımını öne geçirdi.

Buades, gol sonrası sevinç yaşarken bir taraftarın saldırısında uğradı. Fransız futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenilirken, maçın hakemi Nicolas Rainville yaşanan olayın ardından maçı tatil etti.

Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.

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