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TRANSFER HABERİ | Aycan Yanaç Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Aycan Yanaç son olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük ile resmen anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 11:12
TRANSFER HABERİ | Aycan Yanaç Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç'tan kariyeri hakkında dikkat çeken karar geldi. Aycan Yanaç, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Karagümrük ile transfer anlaşmasına vardı.

Son olarak 2021 yılında ALG Spor ile ülkemizde boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İstanbul ekibinin başarısı için forma giyecek.

İstanbul temsilcisinden ise transfer ile ilgili resmi açıklama geldi.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Aycan Yanaç Karagümrük'te

Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık.

Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz.

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