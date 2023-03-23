Haberler Futbol Portekiz 4-0 Lihtenştayn  (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz 4-0 Lihtenştayn  (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeri J Grubu ilk maçında Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta Portekiz, Lihtenştayn'ı 4-0 mağlup etti. Lihtenştayn karşılaşmasına 11'de başlayacak olan Cristiano Ronaldo, 197 maçla tarihin en fazla milli maça çıkan oyuncusu oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 00:57
Portekiz 4-0 Lihtenştayn  (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2024 Elemeri J Grubu ilk maçında Portekiz, sahasında Lihtenştayn ile karşılaştı.

Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva, 51. ve 63. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Liechtenstein karşılaşmasına 11'de başlayacak olan Cristiano Ronaldo, 197 maçla tarihin en fazla milli maça çıkan oyuncusu oldu.

Ayrıca Ronaldo, 2004 yılından günümüze her yıl Portekiz formasıyla gol atmayı başardı.

Öte yandan Portekizli yıldız, milli takımlar bazında resmi maçlarda 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Bu sonuçla Portekiz, grubunun ilk maçını kazandı. J Grubu'nun bir sonraki haftasında Portekiz, 26 Mart'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Lihtenştayn ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
DİĞER
‘Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan üzen haber! Bahar Öztan hastane odasından fotoğrafını paylaştı!
Sultanahmet Meydanı’nda ilk iftar heyecanı!
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..."
3 büyükler Sambacı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bosna-Hersek - İzlanda maçı saat kaçta?
Slovakya - Lüksemburg maçı saat kaçta?
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
İstanbul iftar vakti 24 Mart Cuma
Antalya iftar ve sahur vakti 24 Mart Cuma
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:55
İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! 00:50
A. Efes deplasmanda kaybetti! A. Efes deplasmanda kaybetti! 23:52
G.Saray Eurocup'ta finalde! G.Saray Eurocup'ta finalde! 23:33
Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Jorge Jesus'un cezası belli oldu! 23:07
Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde! Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde! 22:47
Daha Eski
'Şike teşebbüsü' ile PFDK'ya sevk! 'Şike teşebbüsü' ile PFDK'ya sevk! 21:36
Bora Aydınlık: İsmimin haykırılması harikaydı! Bora Aydınlık: İsmimin haykırılması harikaydı! 21:26
Bora Aydınlık kimdir? Bora Aydınlık kimdir? 21:12
F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! 20:51
Aslan A. Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! Aslan A. Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! 20:42
Milliler hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı! Milliler hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı! 20:35