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Asya da unutmadı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler unutulmadı. Son 16 turundaki Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly- Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde hayata gözlerini yumanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Asya da unutmadı
Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler unutulmadı. Son 16 turundaki Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly- Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde hayata gözlerini yumanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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