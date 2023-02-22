Asya da unutmadı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler unutulmadı. Son 16 turundaki Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly- Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde hayata gözlerini yumanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
AsyaŞampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler unutulmadı. Son 16 turundaki Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly- Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde hayata gözlerini yumanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.