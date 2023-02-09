Tek bilek tek yürek

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen yüzyılın en yıkıcı depreminin ardından harekete geçen spor ailesi, statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürdü. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan kulüpler, vatandaşlardan gıda, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, hijyen setleri, kışlık kıyafet, uyku tulumu, bot, powerbank, jeneratör, yağmurluk ve yatak gibi acil ihtiyaç maddelerini statlara getirmesini istedi.

SPOR BAKANLIĞI TESİSLERİNİ AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 152 tesisini depremzedeler için açtı. Afetin ardından Osmaniye'ye giden Bakan Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşın konakladığını bildirdi. Birçok federasyon, hem merkezlerinde hem de bünyesindeki tesislerde yardım toplama ve barınma hizmeti sunmak için harekete geçti. Türkiye Jokey Kulübü; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromları, depremzedelerin konaklama ile diğer ihtiyaçları için açtı.

DURMAKSIZIN YARDIM

Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Hasan Subaşı Tesisleri, Antalya Spor Salonu'nun depremzedelere açıldığını bildirdi. Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki locaları depremden etkilenen vatandaşların kullanması için düzenledi. Locaları yatak ve temel ihtiyaç maddeleriyle düzenleyen kulüp, ayrıca deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi. Giresunspor, gönüllülerin katılımıyla Çotanak Spor Kompleksi'nde toplanan yardım malzemelerini paketleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.

STORELARDAKİ ÜRÜNLER GÖNDERİLDİ

Bazı spor kulüpleri, resmi ürünlerinin satıldığı mağazalardaki kışlık ürünlerin tamamını deprem bölgesine bağışladı. Başakşehir ve Ankaragücü kulüpleri, mağazalarındaki bütün atkı, bere, sweatshirt, mont gibi ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkardı. Kayserispor ise deprem felaketinden etkilenen vatandaşların faydalanması için 2 bin adet kışlık polar, atkı, bere, 1 tır battaniye ve 1 tır elektrikli sobayı deprem bölgelerine yolladı.

SPOR SALONLARI YARDIM ÜSSÜ OLDU

Birçok spor federasyonu, bünyesinde bulunan spor salonlarını yardım toplamak için kullanıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yardım malzemesi toplamaya başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu ise Afet Bölgesi Yardım Kampanyası'na destek vermek isteyen vatandaşların yardım malzemelerini İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu girişindeki görevlilere teslim edebileceğini duyurdu.