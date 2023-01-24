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ZTK ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor, Sivasspor - Gaziantep FK, Trabzonspor - Ankaragücü, Galatasaray - Başakşehir maçları oynanacak. Kura çekimi ardından maç tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ne zaman? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 16:07
ZTK ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yaptı. Çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi ardından eşleşmelerin oynanacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ne zaman? İşte detaylar...

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

  • FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
  • SİVASSPOR - GAZİANTEP FK
  • TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
  • GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Sivasspor - Gaziantep FK / Fenerbahçe - Kayserispor
  • Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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