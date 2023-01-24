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Arda Turan'dan teknik direktörlük açıklaması!

Türk futbol tarihinin iki önemli ismi Arda Turan ve Osman Çakmak, Esenlerli gençlerle buluştu. Arda Turan, doğru şartlar oluştuğunda teknik direktörlük yapmak istediğini söylerken, Osman Çakmak ise takım kaptanlığı yapmanın liderlik istediğini belirtti. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:18
Arda Turan'dan teknik direktörlük açıklaması!

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün her ay düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programının dün akşamki konuğu, eski milli futbolcu Arda Turan ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak oldu. Milli takımın ve Galatasaray'ın kaptanlığını yapmış olan Arda Turan ile Ampute Futbol Milli Takımı eski kaptanı Osman Çakmak, futbolculuk hayatlarını, başarı hikayelerini hazırlanan bu özel programda gençlerle paylaştı. Turan ve Çakmak programın sonunda gençlerin sorularını da yanıtladı.

OSMAN ÇAKMAK: KAPTANLIK, KOLA TAKILAN BİR PAZUBANDI GİBİ DEĞİLDİR
Osman Çakmak, 'Kaptan olunur mu, kaptan doğulur mu?' sorusu üzerine, "Kaptanlık kola takılan bir pazubandı gibi değildir. Liderlik ister, almış olduğun kararın arkasında durmak gerekiyor. O kararı verdikten sonra kendin inanmış olacaksın ki arkandaki futbolcularda kararına inanmış olacak. Hem hoca hem kulüp bazında hem federasyon bazında bir de kulüp bazında ve milli takımın, 85 milyonun vebali var" ifadelerini kullandı.

Arda Turan: "Teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda"
Arda Turan da 'Teknik direktör olacak mısınız?' sorusuna, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip. Yurt dışındaki kulüplerin oturmuş bir yapıları var. Tabii ki orada maddi sıkıntılar daha az oluyor, basınla ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye'deki basın ve kulübün yönetim şekline duygular karıştığı için bazı amatörlükler veya birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden Avrupa'daki kaptanlar daha rahat oluyor" şeklinde cevap verdi.

MESSI'NİN ÇOK DAHA FARKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile de aynı takımda oynamadan öncede söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"PİLOT OLMAK ÇOK İSTERDİM"
Eski milli futbolcu Turan, futbolcu olmasaydı hangi mesleği yapmak istediğine yönelik ise, "Babam THY'de yer hizmetlerinde çalışıyordu. Ben de havalimanına giderdim, uçaklara çok meraklıydım. Pilot olmak çok isterdim" diye konuştu.

"KARAM TAYFA'YA BİR ŞEY OLMADI"
Örnek aldığı futbolcuyu; "Alessandro Del Piero" olarak açıklayan Turan, 'Karam Tayfa'ya ne oldu?' şeklide gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:
"Karam Tayfa'ya bir şey yok. Selçuk ağabeyinizi dün aradım, maçı vardı Başakşehir'de. Burak ağabeyinizle konuşuyorum. Gökhan ağabeyinizle geçen hafta beraberdim. Hakan Baltayı maçından sonra tebrik ettim. Zaman geçtikçe ister istemez yaşlanıyoruz, çocuklarımız oluyor, evlilikler oluyor, hepimiz başka yollara gidiyoruz. Gönüller yine bir, yine hep beraberiz ama denk gelemiyoruz eskisi gibi. Hem de beraber olduğumuzda paylaşım yapmıyoruz. İnsan kendine özel bir şey olsun istiyor."

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