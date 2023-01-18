Olympiakos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Olympiakos - Aris maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Aris kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - ARIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Aris maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.