Haberler Futbol 73 yaşındaki futbolcu Şerif Kunt rekor için oynuyor!

73 yaşındaki futbolcu Şerif Kunt rekor için oynuyor!

Son dakika spor haberleri... Futbola 55 yıl önce başlayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanına sahip olmak için ter döküyor. Kunt, "Mısır'da 74 yaşında bir oyuncu futbolu bırakmış, biz de o unvanı Türkiye'ye taşımak için mücadele veriyoruz" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 14:51
73 yaşındaki futbolcu Şerif Kunt rekor için oynuyor!

Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı 73 yaşındaki Şerif Kunt, dünyada futbol oynayan en yaşlı kişi rekorunu kırmak için forma giymeye devam ediyor.

Futbol hayatına 55 yıl önce başlayan Kurt, çeşitli takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Nevşehir Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Gücü'ne transfer oldu.

Kunt, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Futbol Sahası'nda takım arkadaşlarıyla Derinkuyu Gücü'ne karşı 7 numaralı formasıyla mücadele verdi.

Maçın 37'nci dakikasına kadar forma giyen Kunt, takım arkadaşlarının da takdirini topladı. Kunt, gazetecilere, 75 yaşına kadar forma giyerek dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanına sahip olmak istediğini belirtti.

Ankara'da yaşadığını ve her hafta lig maçları için Nevşehir'e geldiğini anlatan Kunt, şöyle konuştu:

Futbola 1967 yılında Trabzon'daki Araklıspor'da başladım. 55 yıldır aktif sporculuk hayatım sürüyor. Amacım, öncelikle gençlere örnek olmak, onları sporun içine katmak. Mısır'da 74 yaşında bir oyuncu futbolu bırakmış, biz de o unvanı Türkiye'ye taşımak için mücadele veriyoruz. Futbol benim için aşktır, sevdadır. Ondan vazgeçmek mümkün değil. Geçen yıl Yozgat'ta Divanlı Gençlerbirliği takımındaydım. Bu yıl Nevşehir'deyim. Burada bulunmaktan gururluyum.

DİĞER
Minik Karan araba yarışında hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın hafta sonu keyfi!
Murat Boz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'dan itiraf: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma"
Şenol Güneş kararını verdi! Sözleşme feshi ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Van Dijk'ten Gakpo yorumu! Bir sonraki transferi...
Pele'den üzen haber!
Aile Bakanlığı'ndan 21 şehirde personel alım ilanı!
MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!
Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa'da kazanan çıkmadı Manisa'da kazanan çıkmadı 15:40
Kafkas'tan Fenerabahçe itirafı! "Anlaşmıştım" Kafkas'tan Fenerabahçe itirafı! "Anlaşmıştım" 15:30
Van Dijk'ten Gakpo yorumu! Bir sonraki transferi... Van Dijk'ten Gakpo yorumu! Bir sonraki transferi... 15:12
73 yaşındaki Şerif Kunt rekor için oynuyor! 73 yaşındaki Şerif Kunt rekor için oynuyor! 14:51
Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü 14:20
Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 13:54
Daha Eski
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı saat kaçta? 13:42
F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... 13:28
Trabzonspor 9 eksikle çalıştı Trabzonspor 9 eksikle çalıştı 13:04
Peres'ten F.Bahçe maçı yorumu! Peres'ten F.Bahçe maçı yorumu! 11:55
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 11:39
Tyson Fury ünvanını korudu Tyson Fury ünvanını korudu 11:33