Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe lider

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.

B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.

A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor-Hatayspor: 3-3

İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 6 0 6 3 2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 2 0 2 3 3.ALG SPOR 1 0 1 0 3 3 0 1 4.HATAYSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1 5.FATİH VATAN SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 6.HAKKARİGÜCÜ SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 7.DUDULLU 0 0 0 0 0 0 0 0 8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 9.ALTAY 1 0 0 1 0 6 -6 0

B Grubu

B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu: