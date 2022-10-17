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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe lider

Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından kendi gruplarında liderliğe yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:31
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe lider

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.

B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.

A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor-Hatayspor: 3-3

İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 6 0 6 3
2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 2 0 2 3
3.ALG SPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
4.HATAYSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
5.FATİH VATAN SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
6.HAKKARİGÜCÜ SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
7.DUDULLU 0 0 0 0 0 0 0 0
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
9.ALTAY 1 0 0 1 0 6 -6 0

B Grubu

B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 1 1 0 0 4 0 4 3
2.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 2 3 3
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 1 1 0 0 2 0 2 3
4.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 1 0 1 3
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 1 0 1 0 1 1 0 1
6.KONAK BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
7.TRABZONSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 2 -2 0
9.KİREÇBURNU 1 0 0 1 2 5 -3 0
10.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 1 0 0 1 0 4 -4 0

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