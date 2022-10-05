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Hull City Şota Arveladze'nin yerini doldurmaya çok yaklaştı! Pedro Martins...

İngiliz ekiplerinden Hull City, Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından, bir süredir yeni teknik direktör arayışındaydı. İngiliz temsilcisi, aradığı teknik direktörü buldu. Hull City, geçtiğimiz sezon Olympiakos'u çalıştıran Pedro Martins ile anlaştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 18:01
Hull City Şota Arveladze'nin yerini doldurmaya çok yaklaştı! Pedro Martins...

Geçtiğimiz hafta Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City, Gürcü teknik adamın boşluğunu Pedro Martins ile dolduruyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Martins, bir aksilik olmadığı takdirde Hull City'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

Portekizli teknik adamın Hull City'nin bu akşam Wigan Athletic ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta görev yapan ve kırmızı-beyazlı takımla en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Pedro Martins, 221 karşılaşmada 2.13'lük puan ortalamasıyla başarılı bir performans göstermişti.

Pedro Martins, Olympiakos'tan önce ülkesinin takımlarından Rio Ave ve Vitoria Guimares'te görev yapmıştı.

Şota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından Hull City'nin Şenol Güneş, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve eski Beşiktaş teknik direktör Carlos Varvalhal ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

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