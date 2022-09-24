Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Slovenya ile Norveç karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slovenya - Norveç maçı 24 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.
SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Slovenya
Oblak; Karnicnik, Bijol, Mevlja, Brekalo, Sikosek; Zajc, Cerin, Kurtic; Sesko, Verbic
Norveç
Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berge, Thorsby; Elyounoussi, Haaland, Sorloth