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Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Güney Kıbrıs ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Güney Kıbrıs - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs- Yunanistan maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

GÜNEY KIBRIS- YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Güney Kıbrıs

Panagi; Roberge, Gogic, Katelaris; Panagiotou, Kastanos, Artymatas, Ioannou; Christofi, Tzionis; Sotiriou

Yunanistan

Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bouchalakis, Siopis, Bakasetas; Chatzigiovanis, Giakoumakis, Masouras

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