Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs- Yunanistan maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

GÜNEY KIBRIS- YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Güney Kıbrıs

Panagi; Roberge, Gogic, Katelaris; Panagiotou, Kastanos, Artymatas, Ioannou; Christofi, Tzionis; Sotiriou

Yunanistan

Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bouchalakis, Siopis, Bakasetas; Chatzigiovanis, Giakoumakis, Masouras