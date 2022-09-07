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Miralem Pjanic Al Sharjah ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'in yeni takımı belli oldu. Boşnak futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 19:09
Miralem Pjanic Al Sharjah ile sözleşme imzaladı

Barcelona'nın gözden çıkardığı Miralem Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oldu.

Al Sharjah, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Boşnak futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Pjanic geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti.

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