Miralem Pjanic Al Sharjah ile sözleşme imzaladı

Barcelona'nın gözden çıkardığı Miralem Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oldu.
Al Sharjah, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Boşnak futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Pjanic geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti.
النجم " بيانيتش " ينضم لقلعة المـ👑ـلك— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 7, 2022
🚨 | نرحب بانضمام الدولي البوسني " Miralem Pjanić " ( 32 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد #نادي_الشارقة pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL