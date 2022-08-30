QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

QPR - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 7. hafta maçında QPR ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

QPR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

QPR - Hull City maçı 30 Ağustos Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

QPR - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Queens Park Rangers

Dieng; Laird, Dunne, Dickie, Paal; Field, Johansen, Dozzell, Chair, Willock; Dykes

Hull City

Ingram; Jones, Greaves, Figueiredo; Coyle, Slater, Cannon, Woods, Elder; Estupinan, Tetteh