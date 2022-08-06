Serbest kalabilir

Sezonun başlangıç gününde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi şunları söyledi: "Ligler başlasın bir kaç ay geçsin. Kulüplerle oturup ortak karar vermek istiyoruz. Bu kararın yap boz olmasını istemiyoruz. Uzun dönemde bunun uygulanabilir olmasını istiyoruz. Yabancı kuralı kalksın istiyorlarsa, kaldıralım diyoruz. 14'se 14 daha azsa daha az. Birlikte karar verelim ki Türk futbolunun faysasına olacak çıktıları çıkaralım. Kısa, orta ve uzun vadede olabileceklere günlük karar vermeyelim. Bir strateji çerçevesinde buna karar verelim. Şu anda 14 yabancı kuralımız var. Oynatmamak şartıyla her ilave yabancı için 500 bin TL ödeniyor. Bu ceza olarak değil de lisanslama bedeli olarak verilecek"

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"Bugün bir Brezilya, Portekiz binlerce oyuncu ihraç ediyor. Biz de bu yoldan gitmeliyiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret edeceğim. Satılan futbolcu satışları da ihracat olarak kabul edilmeli.