TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! İşte Digiturk'ün ödeyeceği rakam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden, yayıncı kuruluş açıklamasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, "Mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu artırmamız lazım. Marka değerimizi artırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.