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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! İşte Digiturk'ün ödeyeceği rakam

Son dakika spor haberleri...Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamada, "Digiturk ile 2 milyar 200 milyon TL üzerinden anlaşmamızı yaptık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi ayrıca, Süper Lig'de VAR hakemi ile saha hakemi ayrımına gitmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:42 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:58
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! İşte Digiturk'ün ödeyeceği rakam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden, yayıncı kuruluş açıklamasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, "Mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu artırmamız lazım. Marka değerimizi artırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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