Haberler Futbol Alt liglerden haberler (02.06.2022)

Alt liglerden haberler (02.06.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (02.06.2022)

PARLATAN DÖNEMİ
Samsunspor, son olarak Almanya 4. Lig ekibi Steinbach Haiger'i çalıştıran teknik direktör Ersan Parlatan'la prensipte anlaştıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyaspor'da İlhan Palut'un yardımcılığını yapan Ersan Parlatan'ın ekibinde 1 İtalyan yardımcı antrenör, 1 İtalyan kondisyoner ve 1 Alman kaleci antrenörü de yer alacaktır. Kulübümüz ayrıca 1 Türk kaleci antrenörü, 1 Türk kondisyoner ve 4 analizci ile de sözleşme imzalamıştır" denildi.

ALTAYLI KAZIMCAN DÜNYADA İLK 100'DE
Süper Lig'den düşen Altay'da geçen sezonki performansıyla dikkat çeken Kazımcan Karataş, 20 yaş altında dünyada en fazla süre alan 100 oyuncu arasına girdi. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmada, 19 yaşındaki sol bek, 25 maçta bin 616 dakika süre aldı.

SAKARYASPOR'DA STOPERE OĞUZHAN
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Tatangalar, TFF 2. Lig'e düşen Menemenspor'un 25 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'la imza aşamasına geldi. Menemen'den ayrılan genç savunmacı, geçen sezon forma giydiği 25 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

KARAFIRTINALAR BOLU'YA DÖNDÜ
Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, bitime 5 hafta kala yollarını ayırdığı teknik direktör Reha Kemal Erginer'in ardından yeni sezon için teknik adam arayışını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz yıllarda da Boluspor'u çalıştıran, Adanaspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık imza attı.

BALKES'E YENİ BAŞKAN ÖMER
Spor Toto 1. Lig'den düşen Balıkesirspor'da başkanlık seçimi yapıldı. Yeni başkanı Nedim Ömer oldu. Nedim Ömer, 394 üyenin katılımıyla yapılan oylamada, oyların 207'sini alarak kulüp başkanı seçildi. Diğer aday Özgür Yılmaz ise 186 oy alırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

ALTINORDU'DAN FORVETE BERTUĞ
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 3 yıldır Akhisar'da forma giyen 25 yaşındaki forvet, geçen sezon 29 maçta 11 gol attı. Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandı.

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