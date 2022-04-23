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SPOR HABERİ - Bebeğini kaybetmişti! Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım

Son dakika spori... Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ikizlerinden birini kaybetmişti. Yıldız isim sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:55
SPOR HABERİ - Bebeğini kaybetmişti! Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım

Pazartesi günü, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanının hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan kız çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Evim evim, güzel evim. Gio ve bebeğimiz sonunda bizimle birlikte. Herkese tüm nazik sözleri ve jestleri için teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok önemli ve ailemize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hepimiz hissettik. Şimdi hayat için minnettar olma zamanı." ifadelerini kullandı.

2010 senesinde ilk kez baba olan Ronaldo'nun, 3'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 5 çocuğu var. Ronaldo'nun 5 çocuğunun 3'ü taşıyıcı anneden dünyaya gelmişti.

İlk çocuğu Cristiano Ronaldo JR.'ı kucağına alan Ronaldo, oğlunu Madrid'te annesi ve ailesi ile birlikte büyüttü. 2017 yılında model sevgilisi Georgina Rodriguez'den Alana Martina adını koyduğu bir kızı olan Ronaldo'nun, aynı sene taşıyıcı anneden ikiz çocukları daha doğdu.

Eva ve Mateo adlı ikiz bebeklerin annelerinin kimliği ise hiçbir zaman öğrenilemedi.

Ronaldo, Ekim 2021'de yaptığı açıklamada ailenin ikinci kez 'ikiz bebek' beklediğini duyurmuştu.

Bu ikizlerden erkek olanı doğum sırasında hayatını kaybetti, kız olanı ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

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