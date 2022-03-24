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İtalya - Kuzey Makedonya maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Yarı final maçında İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. İtalya - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 23:42 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 00:42
İtalya - Kuzey Makedonya maçı CANLI

Dünya Kupası'nda boy göstermek için mücadele eden İtalya ile Kuzey Makedonya, play-off turu yarı final maçında kozlarını paylaşıyor.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Kuzey Makedonya maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Emerson, Florenzi, Mancini, Bastoni, Verratti, Jorginho, Berardi, Barella, Insigne, Immobile

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Alioski, S. Ristovski, Velkoski, Ademi, Trajkovski, Bardhi, Churlinov, Nikolov, M. Ristovski

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