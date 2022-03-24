İtalya - Kuzey Makedonya maçı CANLI

Dünya Kupası'nda boy göstermek için mücadele eden İtalya ile Kuzey Makedonya, play-off turu yarı final maçında kozlarını paylaşıyor.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Kuzey Makedonya maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Emerson, Florenzi, Mancini, Bastoni, Verratti, Jorginho, Berardi, Barella, Insigne, Immobile

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Alioski, S. Ristovski, Velkoski, Ademi, Trajkovski, Bardhi, Churlinov, Nikolov, M. Ristovski