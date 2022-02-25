Gerekeni yaparız

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla olağanüstü toplanma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla bugün saat 12.00'de UEFA İcra Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı belirtildi. Toplantının ardından konu hakkında "Gereken kararların alınabileceği" vurgulanırken, detaylı bilgi verilmedi.

WEMBLEY'DE OYNANABİLİR

UEFA'nın 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemez" dedi. Rusya'dan alınan finalin yeni yeri için gündemdeki ilk alternatifin, İngiltere'nin Wembley Stadyumu olduğu iddia edildi.detaylı bilgi verilmedi.