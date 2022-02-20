Ronaldinho Yasin Öztekin'i takip etti!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Brezilyalı Ronaldinho, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da top koşturan Yasin Öztekin'i Instagram hesabından takibe aldı.

Ronaldinho ve Yasin Öztekin, 2018 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde özel bir maçta beraber aynı takımın formasını giymişti.

BİR DÖNEM DÜNYA FUTBOLUNA DAMGASINI VURDU

Ronaldinho hayatı boyunca toplam 8 takımda forma giydi. Gremio, Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro FC ve Fluminense gibi takımlarının Brezilyalı efsane 37 yaşında Ocak 2018'de resmi olarak emekli oldu.