Haberler Futbol Ronaldinho Yasin Öztekin'i takip etti!

Ronaldinho Yasin Öztekin'i takip etti!

Bir dönem PSG, Barcelona ve Milan gibi önemli takımların formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Samsunsporlu Yasin Öztekin’i sosyal medyadan takip etmeye başladı. İkili, 2018 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde özel bir maçta beraber aynı takımın formasını giymişti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 11:17
Ronaldinho Yasin Öztekin'i takip etti!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Brezilyalı Ronaldinho, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da top koşturan Yasin Öztekin'i Instagram hesabından takibe aldı.

Ronaldinho ve Yasin Öztekin, 2018 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde özel bir maçta beraber aynı takımın formasını giymişti.

BİR DÖNEM DÜNYA FUTBOLUNA DAMGASINI VURDU

Ronaldinho hayatı boyunca toplam 8 takımda forma giydi. Gremio, Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro FC ve Fluminense gibi takımlarının Brezilyalı efsane 37 yaşında Ocak 2018'de resmi olarak emekli oldu.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş-Altay maçı sonrası çarpıcı sözler: "O pozisyonu önce Allah sonra Kerem biliyor"
SON DAKİKA: Kenan Işık'ın son durumu... 2 yıl önce eşi Beril Işık'tan haber gelmişti! 8 yıldır komada olan Kenan Işık her gün...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor