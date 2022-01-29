Senegal - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Senegal - Ekvator Ginesi maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Senegal ile Ekvator Ginesi karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Senegal - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SENEGAL - EKVATOR GİNESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Senegal - Ekvator Ginesi maçı 30 Ocak Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.