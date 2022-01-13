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Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Milan ile Genoa zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:52
Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

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İtalya Süper Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Milan ile Genoa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Genoa maçı 13 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MILAN - GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

AC Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Bakayoko, Krunic; Messias, Maldini, Leao; Giroud

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Bani, Ostigard; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Caicedo, Pandev

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