Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

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İtalya Süper Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Milan ile Genoa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Genoa maçı 13 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MILAN - GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

AC Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Bakayoko, Krunic; Messias, Maldini, Leao; Giroud

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Bani, Ostigard; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Caicedo, Pandev