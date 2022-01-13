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Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Napoli ile Fiorentina zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:48
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

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İtalya Süper Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Napoli ile Fiorentina kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Fiorentina maçı 13 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

NAPOLI - FIORENTINA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Fiorentina: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Maleh, Pulgar, Bonaventure; Ikone, Vlahovic, Saponara

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