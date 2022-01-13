Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

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İtalya Süper Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Napoli ile Fiorentina kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Fiorentina maçı 13 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

NAPOLI - FIORENTINA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Fiorentina: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Maleh, Pulgar, Bonaventure; Ikone, Vlahovic, Saponara