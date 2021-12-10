Alt liglerden haberler (10.12.2021)

BAL-KES'TE TEK HEDEF ZAFER

Ümraniye maçına odaklanan Balıkesir'de Teknik Direktör Giray Bulak, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ALTINORDU'DA GÖZLER KOCAELİ'DE

Bu haftayı bay geçecek Altınordu, Kocaeli'ye hazırlanıyor. Rakibiyle evindeki 6 maçın 5'ini kazanan İzmir ekibinde amaç performansı sürdürmek.

MENEMEN İDDİALI

Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, Tuzla maçını kazanarak çıkışı sürdüreceklerini ifade etti.

BEDİRHAN 2 AY YOK

Manisa FK, çapraz bağları yırtılan Bedirhan Altunbaş'ın 8-10 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

NAZİLLİ'DE AYRILIK

Nazilli, sağ bek Tamer Arıcı'yla yolları ayırdı. Golcü İlyas Çakmak'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.

YARENLER SERİYİ SÜRDÜRECEK

İki maçtır kazanan Boluspor'da Başkan Abdullah Abat, Adana'yı da yenmek istediklerini söyledi. Abat, "Buradan da 3 puan hedefliyoruz. Daha sonra da Samsun maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.