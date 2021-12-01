Zlatan Ibrahimovic'ten İtalyan basınına çarpıcı itiraflar!

- Öyle değil miydi? Pippo bir gün bana, 'Siz Ibra istediğinizi yapın. Top sürün, orta yapın, çalım atın. Ben kale önünde fırsat kovalıyorum. Spektaküler goller atmaktansa dümdüz goller atmayı seçerim." demişti.

"Lukaku ile aranda ne oldu?"

- İtalya Kupası maçıydı. Önce Romagnoli ile ardından Saelemaekers ile kavga etti. Takım arkadaşlarımı savunmak için araya girdim. Lukaku bu sefer bana saldırdı. Şok oldum. Çünkü Manchester'da iyi bir arkadaşlığımız vardı.

Lukaku'nun büyük bir egosu var. Gerçekten güçlü biri. Kendinin lider olduğuna inanıyor ama ben Malmö gettosunda büyüdüm. Biri üzerime geldiğinde onu yerine oturturum. Onu zayıf noktasından vurdum, anne küfürleri. Kontrolünü kaybetti.

Derbiyi kaybettik. Ben kırmızı kart gördüm. Sakatlandım. Birçok şey ters gitti. Lukaku'dan rövanşı almam lazım. Yakında onunla mücadele etmek istiyorum.

"Sokakta mı?"

- Hayır, sahada. Bunlar sahada çözülmesi gereken şeyler. Kimseden nefret etmiyorum, Lukaku'dan da... Nefret baş etmesi zor bir duygudur.