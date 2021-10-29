Haberler Futbol Çin Süper Ligi'nde büyük kriz! Bir bir iflas ediyorlar

Çin Süper Ligi'nde büyük kriz! Bir bir iflas ediyorlar

Birkaç yıl öncesine kadar dünya yıldızlarını astronomik ücretlere kadrolarına katan Çin Süper Ligi ekipleri iflasın eşiğine geldi. Jiangsu’nun iflası sonrası Hebei ve Guangzhou Evergrande de ekonomik kriz yaşarken, Chongqing ve Qingdao da zor günler geçiriyor. Ligin tamamlanıp tamamlanmayacağı büyük bir soru işareti...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:24
Çin Süper Ligi'nde büyük kriz! Bir bir iflas ediyorlar

Çin futbolunda darbeler üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce Jiangsu Kulübü'nün iflasıyla başlayan süreç, Hebei ve Guangzhou Evergrande takımlarının da ekonomik krizde olduğunu açıklamasıyla birlikte büyüdü ve ülkede ligin ikinci yarısının başlama tarihi ertelendi.

Hürriyet'in derlediği habere göre; bu kulüplerin yanı sıra Chongqing ve Qingdao takımları da mali krizde. Belirsizlik sadece ligin başlamasıyla sınırlı değil, ligin tamamlanıp tamamlanmayacağı da büyük bir soru işareti.

YATIRIMCILAR ÇEKİLİNCE

Yatırımcıların ve sponsorların yavaş yavaş çekilmesiyle birlikte 6 aydan fazladır futbolculara maaşları ödenemiyor. Bu sadece Süper Lig kulüplerinin sorunu değil. Pek çok kulüp tamamen kapatılma noktasına geldi.

Pandemi sonrası dönemde yabancı futbolculara getirilen maaş sınırı dışında kulüplerin Futbol dışı ticari ilişkilerinin yasaklanması birçok yıldız futbolcunun Çin'den ayrılmasına sebep oldu.

SON DAKİKA