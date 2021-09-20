Helal olsun size

Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı. Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde İspanya ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontratak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi: 6-0. 2017'deki şampiyonluğun ardından bir kez daha Avrupa'nın 1 numarası olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Futbol Takımımız, yine tarihi bir başarıya imza attı ve tüm Türkiye'yi sevince boğdu.



BAŞKAN'DAN TEBRİK MESAJI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı. Erdoğan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum."