Alt liglerden haberler (25.07.2021)

JODİNEL NZEZA KEÇİÖREN'DE

Transferin hızlı ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Fransız orta saha oyuncusu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Son olarak Fransa Ulusal Lig ekibi Montargis'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, daha önce Amiens AC'de de görev yapmıştı.

BERGAMA ÇİFTE İMZA ATTIRDI

TFF 3. Lig'de takımın başına Murat Yoldaş'ı getirdikten sonra çalışmalara başlayan Bergama Belediye, iki isme imza attırdı. İzmir temsilcisi, 31 yaşındaki orta saha Gökhan Cingirt ve 27 yaşındaki kaleci Mustafa Gürbüz'ü kadrosuna kattı.

BAHADIR BİTTİ

Yenı sezon öncesi iddialı transferler yapan Bodrumspor, Hekimoğlu Trabzon'dan sol bek Bahadır Erol'u kadrosuna kattı. 27 yaşındaki savunmacı, Bulancak, Ankara Demir, Bugsaş, Denizli BŞB, Sancaktepe, Giresun'da oynadı. Bahadır, geçen sezon 37 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

SOMA ATAKTA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Osman Hanoğlu (20) ve Bandırmaspor'dan kaleci Ali Serçek'i (20) kadrosuna kattı. Osman, geçen sezon 9 maçta 2 kez ağları sarsarken; Ali ise 1 müsabakada kaleyi korumuştu.

ÇORUM COŞTU

TFF 2. Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Çorum FK, son olarak G.Birliği forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'la (34) söz kesti. Kırmızısiyahlıların ayrıca, Samsunspor'dan ayrılan Burak Çalık'la da masaya oturduğu öğrenildi. 32 yaşındaki sol kanatla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve imzanın an meselesi olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.