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Aktüel haberleri (09.05.2021)

PSG, iki önemli ismi kadroya katmaya hazırlanıyor. Liverpool ile olan kontratını uzatmayan Georginio Wijnaldum'u ikna etmeyi başaran PSG, Milan'lı kaleci Donnarumma'nın transferinde de son aşamaya geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Aktüel haberleri (09.05.2021)
PSG, iki önemli ismi kadroya katmaya hazırlanıyor. Liverpool ile olan kontratını uzatmayan Georginio Wijnaldum'u ikna etmeyi başaran PSG, Milan'lı kaleci Donnarumma'nın transferinde de son aşamaya geldi.


'ın Kongolu oyuncusu 'nın kimlik bilgileri sahte çıktı. Stuttgart'ın yaptığı açıklamaya göre; menajerinin baskısı altında kalan oyuncu sahte bir pasaport kullanmak durumunda kaldı.


'nde şampiyon olan 'te başantrenör , "Oyuncularım müthiş bir başarı kazandı. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.


ekibi , 'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,81 metre boyundaki 23 yaşındaki oyun kurucu Ömer Utku Al ile sözleşme imzalandı.


NBA play-off'larında M. Bucks'ı 125-86 yenen , konferans yarı final serisinde 2-0 öne geçti. 32 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla zaferde önemli rol oynadı.


'nde üst üste 3. kez adını Dörtlü Final'e yazdıran A Milli Erkek Takımı, yarı finalde ile karşılaşacak. Dörtlü Final, Belçika'da 19-20 Haziran'da.


İngiltere Futbol Federasyonunda 7 aydır boş olan başkanlık görevine aday gösterildi. Hewitt, 157 yıllık İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.


Polonyalı golcü futbolcu Milik, 'de oynayamayacak. Sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği bildirildi.

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