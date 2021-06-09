Aktüel haberleri (09.05.2021)

Stuttgart'ın Kongolu oyuncusu Silas Wamangituka'nın kimlik bilgileri sahte çıktı. Stuttgart'ın yaptığı açıklamaya göre; menajerinin baskısı altında kalan oyuncu sahte bir pasaport kullanmak durumunda kaldı.
Baketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, "Oyuncularım müthiş bir başarı kazandı. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Bursaspor, Ömer Utku Al'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 1,81 metre boyundaki 23 yaşındaki oyun kurucu Ömer Utku Al ile sözleşme imzalandı.
NBA play-off'larında M. Bucks'ı 125-86 yenen Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 2-0 öne geçti. Kevin Durant 32 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla zaferde önemli rol oynadı.
Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez adını Dörtlü Final'e yazdıran A Milli Erkek Takımı, yarı finalde Estonya ile karşılaşacak. Dörtlü Final, Belçika'da 19-20 Haziran'da.
İngiltere Futbol Federasyonunda 7 aydır boş olan başkanlık görevine Debbie Hewitt aday gösterildi. Hewitt, 157 yıllık İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.
Polonyalı golcü futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak. Sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği bildirildi.