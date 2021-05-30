Haberler Futbol Thierry Henry Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı

'nın teknik ekibine katıldı

Fransız teknik direktör , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek 'nın teknik ekibinde görev alacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:46
Thierry Henry Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'ye kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Futbolu bıraktıktan sonra 'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında 'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı 'ten şubat ayında istifa etmişti.

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