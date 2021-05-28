Son dakika spor haberi: Jan Olde Riekerink İskenderunspor'da

Misli.com 3 .Lig takımlarından İskenderunspor, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.
Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
🟠🔵 Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.— İskenderunspor (@iskenderunspor_) May 28, 2021
Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/s1WeVjPfC4