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Son dakika spor haberi: 'da

Son dakika spor haberi: Misli.com 3 .Lig takımlarından , CEO’luk görevi için bir dönem devi 'ın da teknik direktörülüğü yapan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:34
Son dakika spor haberi: Jan Olde Riekerink İskenderunspor'da

Misli.com 3 .Lig takımlarından , CEO'luk görevi için ünlü teknik adam ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde 'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.

Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

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