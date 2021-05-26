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Futbolda yapılacak yayın ihalesi için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

() ile Kulüpler Birliği Vakfının ortaklaşa oluşturduğu yayın ihalesi komisyonu çalışmalarına başladı. 'da gerçekleştirilen ilk toplantıda yeni dönem yayın ihalesi ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:55
Futbolda yapılacak yayın ihalesi için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

() ile Kulüpler Birliği Vakfının ortaklaşa oluşturduğu yayın ihalesi komisyonu çalışmalarına başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'daki federasyon binasında gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı , 1. başkan vekili , başkan vekilleri ve , genel sekreter , Kulüpler Birliğini temsilen ise Başkanı , başkan yardımcıları ve ile Başkanı katıldı.

Toplantıda yeni dönem yayın ihalesi ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.


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