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maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'in 37. haftasında yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 19:42
Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

'in 37. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, sonraki bölümde taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Bu arada Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesinde etrafında bir araya gelerek 'nı kutladı.

Antrenman çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

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