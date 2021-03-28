Haberler Futbol Son dakika spor haberi: John Arne Riise'den Erling Haaland'a sert eleştiri! "Türkiye maçında onu tanıyamadım"

Son dakika spor haberi: 'den 'a sert eleştiri! " maçında onu tanıyamadım"

Son dakika spor haberleri... 'in eski yıldızlarından , milli takımlarının 'na karşı 3-0 yenilmesinin ardından 'ı sert sözlerle eleştirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 14:57
Son dakika spor haberi: John Arne Riise'den Erling Haaland'a sert eleştiri! "Türkiye maçında onu tanıyamadım"

Bir dönem forması da giyen Norveçli eski yıldız , - karşılaşmasını VGTV'ye değerlendirdi. Tecrübeli isim, forması giyen 'ın ay-yıldızlı ekibe karşı varlık gösterememesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Haaland, Dortmund'da övülen bir isim zira gol kaçırır ve takımı kaybederse oldukça öfkeli birine dönüşüyor. Oynadığı tüm takımlarda gol atmasına alışkınız. Fakat, Norveç Milli Takımı formasıyla bu duyguları taşımıyor. Onu tanıyamadım. Çok isteksiz gibi görünüyor.

Haaland, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 33 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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