Haberler Futbol Barcelona'lı Franscisco Trinçao'nun 2.3 milyon liralık otomobili İspanya'da gündem oldu!

'lı 'nun 2.3 milyon liralık otomobili 'da gündem oldu!

La Liga devi 'da forma giyen Francisco Trinçao, deplasmanında attığı galibiyet golünün ardından kendisini 240 bin sterlin (yaklaşık 2.3 milyon Türk Lirası) değerindeki lüks spor otomobille ödüllendirdi. 21 yaşındaki futbolcunun pahalı oyuncağı İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:48
Barcelona'lı Franscisco Trinçao'nun 2.3 milyon liralık otomobili İspanya'da gündem oldu!

devi 'da forma giyen Francisco Trinçao'nun kendisine aldığı lüks spor otomobil 'da gündem yarattı.

21 yaşındaki futbolcu, takımının 'e konuk olduğu maçta attığı golle galibiyeti getiren isim olurken, karşılaşmanın ardından soluğu otomobil galerisinde aldı.

Portekizli kanat oyuncusu, piyasa değeri 240 bin sterlin (yaklaşık 2.3 milyon Türk Lirası) olan marka lüks bir spor araba satın alarak kendisini ödüllendirdi.

Trinçao'ya arabayı satan galeri, bu anı resmi hesabından paylaşıp, "Barcelona forması giyen Trinçao için olağanüstü Lamborghini Huracan EVO'nun özel teslimatını gerçekleştirdik. Arabanın keyfini çıkar, bize duyduğun güven için teşekkürler." notunu düştü.

Bu sezon 27 maçta forma giyip, sadece 1 gol ve 1 asist kaydeden Trinçao'nun bu alışverişi İspanya'da hoş karşılanmazken, spor medyası ve ekibinin taraftarları tarafından tepki çekti.

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