Aktüel haberler (01.01.21)

Türk sporunun destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar pandemi dönemine rağmen başarılı bir yıla imza attı. Üç branşta ay-yıldızlı sporcular 81'i altın, 84'ü gümüş, 87'si bronz toplam 252 madalyaya ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Tüm dünya için zorlu geçen bir yılda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bu üç değerli federasyonumuzu kutluyorum. Omuz omuza verdiğimiz mücadelenin sonucunu almaktan mutluyuz" dedi.
BU REKABET DAHA OLMAZ
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Messi-Ronaldo rekabeti üzerine konuştu. Fernandes, "İkisi de hala sürekli gelişiyor. Böyle bir rekabet futbol tarihinde bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.
RAMOS, PSG'YE 'EVET' DEDİ
Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Sergio Ramos'un PSG ile anlaştığı belirtildi. İspanyol basını, tecrübeli stoperin Fransızlarla 3 yıllığına ve bol sıfırlı bir sözleşme imzalayacağını kaydetti.
DE BRUYNE BİR BAŞKA
Futbolun simge isimlerinden Xavi, aktif oyuncular arasında en iyi isim olarak M. City'li Kevin De Bruyne'ü gösterdi. İspanyol futbol adamı, "Kesinlikle fark yaratan biri. Dünyanın en iyi orta sahası ve yaşı da oldukça genç" ifadelerini kullandı.
KANE İÇİN 100 MİLYON
Ada'da yine gündemi sarsacak bir transfer operasyonu başlamak üzere. M. City, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'i kadroya katmayı düşünüyor. Agüero'nun sakatlıklarından sıkılan Guardiola'nın, yönetimden aynı ayarda bir forvet istediği, Kane için 100 milyon euro'luk bir bütçe ayrıldığı belirtildi. Ancak Ada basınında, Mourinho'nun, bu transfere izin vermeyeceği ileri sürüldü.
CEDİ VASATTI
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland, deplasmanda Indiana'ya 119-99 yenildi. Sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Cleveland'da Sexton 28, Garland 21 sayı kaydetti. Mücadelede 21 dakika 20 saniye sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti.