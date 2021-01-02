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Aktüel haberler (01.01.21)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (01.01.21)
TÜRK SPORUNA BÜYÜK DESTEK

Türk sporunun destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar pandemi dönemine rağmen başarılı bir yıla imza attı. Üç branşta ay-yıldızlı sporcular 81'i altın, 84'ü gümüş, 87'si bronz toplam 252 madalyaya ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Tüm dünya için zorlu geçen bir yılda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bu üç değerli federasyonumuzu kutluyorum. Omuz omuza verdiğimiz mücadelenin sonucunu almaktan mutluyuz" dedi.

BU REKABET DAHA OLMAZ

'ın Portekizli yıldızı , Messi-Ronaldo rekabeti üzerine konuştu. Fernandes, "İkisi de hala sürekli gelişiyor. Böyle bir rekabet futbol tarihinde bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.

RAMOS, PSG'YE 'EVET' DEDİ

'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen 'un ile anlaştığı belirtildi. İspanyol basını, tecrübeli stoperin Fransızlarla 3 yıllığına ve bol sıfırlı bir sözleşme imzalayacağını kaydetti.

DE BRUYNE BİR BAŞKA

Futbolun simge isimlerinden Xavi, aktif oyuncular arasında en iyi isim olarak M. City'li 'ü gösterdi. İspanyol futbol adamı, "Kesinlikle fark yaratan biri. Dünyanın en iyi orta sahası ve yaşı da oldukça genç" ifadelerini kullandı.

KANE İÇİN 100 MİLYON
Ada'da yine gündemi sarsacak bir transfer operasyonu başlamak üzere. M. City, 'ın golcüsü Harry Kane'i kadroya katmayı düşünüyor. Agüero'nun sakatlıklarından sıkılan Guardiola'nın, yönetimden aynı ayarda bir forvet istediği, Kane için 100 milyon euro'luk bir bütçe ayrıldığı belirtildi. Ancak Ada basınında, Mourinho'nun, bu transfere izin vermeyeceği ileri sürüldü.

CEDİ VASATTI
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği , deplasmanda 'ya 119-99 yenildi. Sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Cleveland'da Sexton 28, 21 sayı kaydetti. Mücadelede 21 dakika 20 saniye sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti.

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