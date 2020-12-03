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Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu

Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi 'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. A Ligi gruplarını lider bitiren katıldığı kura sonucunda, ile , ile de eşleşti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:03
UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu

2021 Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

A Ligi gruplarını lider bitiren katıldığı kura sonucunda, ile , ile de eşleşti.

İkinci kez düzenlenen turnuvada yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.

İtalya'da düzenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statları ev sahipliği yapacak.

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