UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura sonucunda, İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

İkinci kez düzenlenen turnuvada yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.

İtalya'da düzenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statları ev sahipliği yapacak.

