Haberler Futbol Son dakika: TFF İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı erteledi

Son dakika: 'deki nedeniyle 4 maçı erteledi

Son dakika haberine göre (), 'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki nedeniyle profesyonel liglerde İzmir takımlarının oynayacağı 4 maçın ertelendiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 16:28
Son dakika: TFF İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı erteledi

(), 'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki nedeniyle profesyonel liglerde İzmir takımlarının oynayacağı 4 maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

'de – Aytemiz , TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

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