Son dakika: TFF İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir takımlarının oynayacağı 4 maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.



Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.