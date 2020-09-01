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01 Eylül 2020, Salı
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Yeni merkez Afyon oldu

Yeni merkez Afyon oldu

'nin hızla gelişen ili Afyon; şifa bulmak ve arınmak isteyenler, gezginler, gurmeler ve lezzet düşkünlerini ağırlamaya devam ediyor.

'nin hızla gelişen ili Afyon; şifa bulmak ve arınmak isteyenler, gezginler, gurmeler ve lezzet düşkünlerini ağırlamaya devam ediyor. Bunların yanı sıra Afyon artık, futbol takımlarını da misafir ediyor. , ve Dünya Sağlık Örgütü yönergeleri ve önlemleri doğrultusunda, sosyal mesafe kurallarına, sanitasyon ve hijyen kurallarına en uygun şekilde hizmet veren NG Afyon otel, ve 1, 2, ve 3. Lig takımlarının kamp için ilk adresi oldu.
  1. 1.9.2020
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