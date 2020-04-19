David Beckham: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil

David Beckham: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil

İngiliz futbolunun unutulmaz ismi , Ronaldo ve Messi'yi değerlendirdi. Beckham, Ronaldo'nun Messi seviyesinde olmadığını söyledi.

İngilizlerin efsane futbolcularından olan , ile arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı. Beckham kendi gibi ve 'de forma giymiş olan Ronaldo'nun, 'nın yıldız futbolcusu Messi'nin seviyesinde olmadığını belirtti. Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

İngiliz eski futbolcu, ayrıca Messi ve Ronaldo'nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi.

  1. 19.04.2020
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