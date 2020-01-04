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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Diagne 'un kamp kadrosuna alınmadı

Diagne Club Brugge'un kamp kadrosuna alınmadı

Ligi ekiplerinden , 'da yapacağı sezon arası kampına 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'yi götürmedi.

Ligi takımlarından , devre arası kampı için 'a gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Clement tarafından belirlenen 29 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Badji, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Keteleare, Van den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van der Brempt, Kossounou, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens.

DIAGNE GÖTÜRÜLMEDİ

bu kadroda yer almadı. Senegalli golcünün adı son zamanlarda eski takımı 'la anılıyordu. Golcü futbolcu takımda PSG maçı sonrası kaçırdığı penaltı nedeniyle kadro dışı bırakılmış daha sonra takıma geri dönmüştü.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 10:52
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