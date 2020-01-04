Diagne Club Brugge'un kamp kadrosuna alınmadı

Belçika Ligi takımlarından Club Brugge, devre arası kampı için Katar'a gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Clement tarafından belirlenen 29 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Badji, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Keteleare, Van den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van der Brempt, Kossounou, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens.

DIAGNE GÖTÜRÜLMEDİ

Mbaye Diagne bu kadroda yer almadı. Senegalli golcünün adı son zamanlarda eski takımı Galatasaray'la anılıyordu. Golcü futbolcu takımda PSG maçı sonrası kaçırdığı penaltı nedeniyle kadro dışı bırakılmış daha sonra takıma geri dönmüştü.