Diagne Club Brugge'un kamp kadrosuna alınmadı
Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Katar'da yapacağı sezon arası kampına Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi götürmedi.
Belçika Ligi takımlarından Club Brugge, devre arası kampı için Katar'a gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Clement tarafından belirlenen 29 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Badji, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Keteleare, Van den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van der Brempt, Kossounou, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens.
DIAGNE GÖTÜRÜLMEDİ
Mbaye Diagne bu kadroda yer almadı. Senegalli golcünün adı son zamanlarda eski takımı Galatasaray'la anılıyordu. Golcü futbolcu takımda PSG maçı sonrası kaçırdığı penaltı nedeniyle kadro dışı bırakılmış daha sonra takıma geri dönmüştü.
- 04.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 10:52
Diagne Club Brugge'un kamp kadrosuna alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.