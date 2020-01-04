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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Diagne'nin alternatifini buldu

Club Brugge Diagne'nin alternatifini buldu

Ligi takımlarından , sezon başında 'dan kiraladığı 'den yeteri kadar verim alamaması nedeniyle, kadrosunu 18 yaşındaki Youssouph Badji ile güçlendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekibi , sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu 'den istediği kadar verim alamamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Casa Sports'ta forma giyen 1.92'lik forvet oyuncusu ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Oyuncunun kampına katılacağı bildirildi.

Brugge'da transferde hareketli zamanlar yaşanıyor... Belçika temsilcisi bu transferin ardından 20 yaşındaki Senegalli futbolcu Amadou Sagna'ya Ostende'ye kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.

  1. 04.01.2020
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