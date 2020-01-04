Club Brugge Diagne'nin alternatifini buldu
Belçika Ligi takımlarından Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'den yeteri kadar verim alamaması nedeniyle, kadrosunu 18 yaşındaki Youssouph Badji ile güçlendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Belçika ekibi Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'den istediği kadar verim alamamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Casa Sports'ta forma giyen 1.92'lik forvet oyuncusu ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Oyuncunun Katar kampına katılacağı bildirildi.
Brugge'da transferde hareketli zamanlar yaşanıyor... Belçika temsilcisi bu transferin ardından 20 yaşındaki Senegalli futbolcu Amadou Sagna'ya Ostende'ye kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.
?? Spits Youssouph Badji tekent een contract tot 2024— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2020
?? Amadou Sagna op uitleenbasis naar KV Oostende
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- 04.01.2020
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