Club Brugge Diagne'nin alternatifini buldu

Belçika ekibi Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'den istediği kadar verim alamamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Casa Sports'ta forma giyen 1.92'lik forvet oyuncusu ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Oyuncunun Katar kampına katılacağı bildirildi.

Brugge'da transferde hareketli zamanlar yaşanıyor... Belçika temsilcisi bu transferin ardından 20 yaşındaki Senegalli futbolcu Amadou Sagna'ya Ostende'ye kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.