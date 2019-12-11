15 yıl hapis

Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Ersin Güreler'in FETÖ'nün futbol yapılanması davasında, mütalaa açıklandı. Biryol ve Güreler'e 7,5'tan 15'er, Bekir, Uğur ile Ömer'e 5'erden 11 yıl 2'şer ay hapis istendi.