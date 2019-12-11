15 yıl hapis
Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Ersin Güreler'in FETÖ'nün futbol yapılanması davasında, mütalaa açıklandı. Biryol ve Güreler'e 7,5'tan 15'er, Bekir, Uğur ile Ömer'e 5'erden 11 yıl 2'şer ay hapis istendi.
Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Ersin Güreler'in FETÖ'nün futbol yapılanması davasında, mütalaa açıklandı. Biryol ve Güreler'e 7,5'tan 15'er, Bekir, Uğur ile Ömer'e 5'erden 11 yıl 2'şer ay hapis istendi.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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