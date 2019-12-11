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11 Aralık 2019, Çarşamba
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15 yıl hapis

15 yıl hapis

Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, ve 'in FETÖ'nün futbol yapılanması davasında, mütalaa açıklandı. Biryol ve Güreler'e 7,5'tan 15'er, Bekir, Uğur ile Ömer'e 5'erden 11 yıl 2'şer ay hapis istendi.

Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, ve 'in FETÖ'nün futbol yapılanması davasında, mütalaa açıklandı. Biryol ve Güreler'e 7,5'tan 15'er, Bekir, Uğur ile Ömer'e 5'erden 11 yıl 2'şer ay hapis istendi.

  1. 11.12.2019
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