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01 Kasım 2019, Cuma
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Wesley böyle duyurdu! haberini alınca...

Wesley Sneijder böyle duyurdu! Kanser haberini alınca...

'ın eski yıldızı Wesley , babasından gelen haberle sarsıldı. Hollandalı futbolcu babası 'in kansere yakalandığını hesabından duyurdu.

Kariyerinde bir dönem forması giymiş olan Wesley 'in babası , kansere yakalandı. Hollandalı futbolcunun kardeşi Rodney Sneijder, babasının kansere yakalandığını hesabı üzerinden açıkladı.

Rodney Sneijder'in açıklamaları şu şekilde;

"Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi duyduğunuzda zaman sanki durmuş gibi geliyor. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz, babam da şu anda mutlu. Hastalığıyla savaşacak ve biz onu destekleyeceğiz. Sonunda her şey yoluna girecek."

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  1. 01.11.2019
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