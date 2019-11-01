Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, babasından gelen haberle sarsıldı. Hollandalı futbolcu babası Barry Sneijder'in kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Wesley Sneijder'in babası Barry Sneijder, kansere yakalandı. Hollandalı futbolcunun kardeşi Rodney Sneijder, babasının kansere yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Rodney Sneijder'in açıklamaları şu şekilde;
"Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi duyduğunuzda zaman sanki durmuş gibi geliyor. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz, babam da şu anda mutlu. Hastalığıyla savaşacak ve biz onu destekleyeceğiz. Sonunda her şey yoluna girecek."
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Wesley Sneijder böyle duyurdu! Kanser haberini alınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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