Cristiano Ronaldo Jr. babasını ikiye katladı!
Cristiano Ronaldo'nun 9 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., U-9 takımında attığı 58 golle babasını neredeyse ikiye katladı. Cristiano Ronaldo Jr. gelişimiyle göz kamaştırırken geleceğin en iyi oyuncularından biri olmaya da şimdiden aday konumunda...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bugünlerde oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın performansıyla gururlanıyor.
Juventus U-9 takımında forma giyen 9 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr., İtalyan ekibinde şimdiye dek neredeyse babasının iki katı kadar gol attı.
Forma giydiği 28 resmi maçta 58 gol atan ve 18 de asist yapan Cristiano Ronaldo Jr., takımını tek başına sırtlıyor.
Babası ise Juventus forması altında şimdiye dek çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı.
Oğlunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Umarım benim gibi olur. Benden daha iyi olacağını söylüyor ancak bu biraz zor." ifadelerini kullandı.
- 01.11.2019
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Hayalleri gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
dds Daha büyük takım var mı bu ülkede.Ben söyleyeyim yok. Bu kaçınçı sosyal sorumluluk farkındalığı.Helal sana be tRABZONSPOR
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5. Tur nefes kesecek!
Toplam 1
Yorum
GAFFAR Seri başı saçmalık. Kura da kim kime çıkarsa oynasınlar..
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Falcao istedi Galatasaray aldı
Toplam 1
Yorum
EVİNE DÖN KALKAO BU FALCAO DENEN ADAMI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
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