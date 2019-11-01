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01 Kasım 2019, Cuma
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Jr. babasını ikiye katladı!

Cristiano Ronaldo Jr. babasını ikiye katladı!

'nun 9 yaşındaki oğlu Cristiano ., U-9 takımında attığı 58 golle babasını neredeyse ikiye katladı. Cristiano Ronaldo Jr. gelişimiyle göz kamaştırırken geleceğin en iyi oyuncularından biri olmaya da şimdiden aday konumunda...

İtalya Serie A ekiplerinden 'un dünyaca ünlü yıldızı , bugünlerde oğlu Cristiano .'ın performansıyla gururlanıyor.

Juventus U-9 takımında forma giyen 9 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr., İtalyan ekibinde şimdiye dek neredeyse babasının iki katı kadar gol attı.

Forma giydiği 28 resmi maçta 58 gol atan ve 18 de asist yapan Cristiano Ronaldo Jr., takımını tek başına sırtlıyor.

Babası ise Juventus forması altında şimdiye dek çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı.

Oğlunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Umarım benim gibi olur. Benden daha iyi olacağını söylüyor ancak bu biraz zor." ifadelerini kullandı.

  1. 01.11.2019
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