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27 Ekim 2019, Pazar
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: Gördüğüm en iyi golcü Ronaldo

Lionel Messi: Gördüğüm en iyi golcü Ronaldo

'nın Arjantinli yıldızı verdiği röportajda, futbolda en sevmediği durumdan, en beğendiği forvete kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın Arjantinli süperstarı , verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. TyC Sports'a konuşan yıldız futbolcu, "Sahadaki en iyi takım arkadaşın kim?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Ronaldinho beni saha içerisinde rahatlatırdı ve özgür bırakırdı. Soyunma odasına 16 yaşında girdim ve bu canavarlarla karşılaştım. Her zaman ona bayıldım. Ancak çok az birlikte oynadık. Daha uzun süre oynamayı isterdim.

"Gördüğün en iyi golcü kimdi?" diye sorulan Messi, Brezilyalı Ronaldo'ya övgüler yağdırarak şu cevabı verdi:

Ronaldo bir fenomendi. Benim için, hayatımda gördüğüm en iyi golcüydü diyebilirim. Etkileyeciydi.

Arjantinli yıldız saha içerisinde en nefret ettiği olayla ilgili ise "Oyundan alınmayı sevmiyorum. Değiştirilmektense sonradan oyuna girmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

  1. 27.10.2019
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