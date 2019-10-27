Lionel Messi: Gördüğüm en iyi golcü Ronaldo
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi verdiği röportajda, futbolda en sevmediği durumdan, en beğendiği forvete kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. TyC Sports'a konuşan yıldız futbolcu, "Sahadaki en iyi takım arkadaşın kim?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Ronaldinho beni saha içerisinde rahatlatırdı ve özgür bırakırdı. Soyunma odasına 16 yaşında girdim ve bu canavarlarla karşılaştım. Her zaman ona bayıldım. Ancak çok az birlikte oynadık. Daha uzun süre oynamayı isterdim.
"Gördüğün en iyi golcü kimdi?" diye sorulan Messi, Brezilyalı Ronaldo'ya övgüler yağdırarak şu cevabı verdi:
Ronaldo bir fenomendi. Benim için, hayatımda gördüğüm en iyi golcüydü diyebilirim. Etkileyeciydi.
Arjantinli yıldız saha içerisinde en nefret ettiği olayla ilgili ise "Oyundan alınmayı sevmiyorum. Değiştirilmektense sonradan oyuna girmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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