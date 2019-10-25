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25 Ekim 2019, Cuma
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'ya maçı sonrası soyunma odası tepkisi

Barcelona'ya Slavia Prag maçı sonrası soyunma odası tepkisi

'nde 'nın deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yayınlanan bir videoda Katalan ekibinin soyunma odasını yerlerde çöplerle ve pislik içerisinde bıraktığı görüldü.  (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nde deplasmanda karşılaştığı Çek rakibi 'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak maç sonunda yayınlanan görüntüler nedeniyle Katalan ekibi sert eleştirilere maruz kaldı.

Beteve adlı sitenin yayınladığı videoda Barcelona'nın soyunma odasını pis bir halde bıraktığı görülüyor. Yerlerde şişeler, kağıtlar ve plastiklerin olduğu soyunma odası sosyal medyada da büyük tepki gördü.

JAPONYA ÖRNEĞİ

Öte yandan bazı kullanıcılar Barcelona'nın bu hareketine örneği verdiler. 'da düzenlenen dünya kupasına katılan Asya temsilcisi her maç sonunda soyunma odasını temizleyerek büyük alkış almıştı.


  1. 25.10.2019
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