Barcelona'ya Slavia Prag maçı sonrası soyunma odası tepkisi

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanda karşılaştığı Çek rakibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak maç sonunda yayınlanan görüntüler nedeniyle Katalan ekibi sert eleştirilere maruz kaldı.

Beteve adlı sitenin yayınladığı videoda Barcelona'nın soyunma odasını pis bir halde bıraktığı görülüyor. Yerlerde şişeler, kağıtlar ve plastiklerin olduğu soyunma odası sosyal medyada da büyük tepki gördü.

JAPONYA ÖRNEĞİ

Öte yandan bazı kullanıcılar Barcelona'nın bu hareketine Japonya örneği verdiler. Rusya'da düzenlenen dünya kupasına katılan Asya temsilcisi her maç sonunda soyunma odasını temizleyerek büyük alkış almıştı.



