Barcelona'ya Slavia Prag maçı sonrası soyunma odası tepkisi
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yayınlanan bir videoda Katalan ekibinin soyunma odasını yerlerde çöplerle ve pislik içerisinde bıraktığı görüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanda karşılaştığı Çek rakibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak maç sonunda yayınlanan görüntüler nedeniyle Katalan ekibi sert eleştirilere maruz kaldı.
Beteve adlı sitenin yayınladığı videoda Barcelona'nın soyunma odasını pis bir halde bıraktığı görülüyor. Yerlerde şişeler, kağıtlar ve plastiklerin olduğu soyunma odası sosyal medyada da büyük tepki gördü.
JAPONYA ÖRNEĞİ
Öte yandan bazı kullanıcılar Barcelona'nın bu hareketine Japonya örneği verdiler. Rusya'da düzenlenen dünya kupasına katılan Asya temsilcisi her maç sonunda soyunma odasını temizleyerek büyük alkış almıştı.
- 25.10.2019
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Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
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tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Barcelona'ya Slavia Prag maçı sonrası soyunma odası tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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