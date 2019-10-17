Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan ve Cristiano Ronaldo ile birlikte en iyi 2 yıldız olarak gösterilen Lionel Messi'den çarpıcı Galatasaray ve Falcao açıklamaları geldi. Arjantinli yıldız, kendisi hakkında ise mütevazı konuşmayı tercih etti. İşte Lionel Messi'nin açıklamalarından satır başları...

17 Ekim 2019 Perşembe 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





