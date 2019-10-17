Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!
Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan ve Cristiano Ronaldo ile birlikte en iyi 2 yıldız olarak gösterilen Lionel Messi'den çarpıcı Galatasaray ve Falcao açıklamaları geldi. Arjantinli yıldız, kendisi hakkında ise mütevazı konuşmayı tercih etti. İşte Lionel Messi'nin açıklamalarından satır başları...
17 Ekim 2019 Perşembe 18:31
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Galatasaray'ın dünya yıldızı Radamel Falcao'yu transfer etmesi Avrupa basınında yankı bulmaya devam ediyor.
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Sarı kırmızılı takıma katılan Kolombiyalı futbolcu için bir yorum da LionelMessi'den geldi.
Barcelona'nın yıldızı LionelMessi, RadamelFalcao'nun Galatasaray'a transfer olmasını değerlendirdi.
İspanya'da Marca Gazetesi'ne konuşan Arjantinli yıldız, Galatasaray forması giyen RadamelFalcao hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Messi, Kolombiyalı futbolcunun kalitesine vurgu yaptı.
"FALCAO ETKİLEYİCİ BİR YILDIZ"
Messi, "RadamelFalcao'nun Galatasaray'a imza atması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna verdiği cevapta "Bugüne kadar birçok gol atmış, harika bir forvet. Gittiği her yerde gol atmayı başarıyor.