Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan ve Cristiano Ronaldo ile birlikte en iyi 2 yıldız olarak gösterilen Lionel Messi'den çarpıcı Galatasaray ve Falcao açıklamaları geldi. Arjantinli yıldız, kendisi hakkında ise mütevazı konuşmayı tercih etti. İşte Lionel Messi'nin açıklamalarından satır başları...
17 Ekim 2019 Perşembe 18:31
Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın dünya yıldızı Radamel Falcao'yu transfer etmesi Avrupa basınında yankı bulmaya devam ediyor.

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Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

Sarı kırmızılı takıma katılan Kolombiyalı futbolcu için bir yorum da Lionel Messi'den geldi.

Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transfer olmasını değerlendirdi.

Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

İspanya'da Marca Gazetesi'ne konuşan Arjantinli yıldız, Galatasaray forması giyen Radamel Falcao hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Messi, Kolombiyalı futbolcunun kalitesine vurgu yaptı.

Lionel Messi'den flaş Falcao ve Galatasaray açıklaması!

"FALCAO ETKİLEYİCİ BİR YILDIZ"

Messi, "Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna verdiği cevapta "Bugüne kadar birçok gol atmış, harika bir forvet. Gittiği her yerde gol atmayı başarıyor.

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